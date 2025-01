Studie: Mittelständische Cloud-Anbieter gewinnen Marktanteile

Eine Studie von ISG betreffend Private- und Hybrid-Cloud-Anbietern zeigt, dass es nicht immer Big Tech sein muss, wenn es um Cloud-Lösungen für Unternehmen geht – im Gegenteil. Kleine und mittelständische Anbieter übernehmen im Schweizer Service-Markt für Private- sowie Hybrid-Cloud-Lösungen zunehmend Kunden von den grossen Providern. Als Gründe führen die Studienautoren vor allem günstigere Preise, grössere Agilität und Innovationskraft sowie einen persönlicheren Service auf.Ferner kommt die ISG-Studie zum Schluss, dass die Schweiz ein wichtiger europäischer Markt für gemanagte Cloud-Services ist. Derzeit steige die Zahl der Serviceverträge auf dem Schweizer Markt schneller an als in Europa insgesamt. Der Markt verlangt daher nach starken Dienstleistern sowie branchenspezifischen Plattformen – beide Kriterien werden von mittelständischen Serviceanbietern laut ISG besser erfüllt. "Mittelständische Anbieter in der Schweiz können zudem besser auf Augenhöhe mit ihren Kunden agieren und kommunizieren. Darüber hinaus punkten sie derzeit dadurch, dass sie flexibler auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen können und eine persönlichere Betreuung bieten", erklärt Heiko Henkes, Managing Director und Principal Analyst bei ISG Die Studie kann hier eingesehen werden. (dok)