Röbi Weiss aktualisiert sein Poster der digitalen Evolution

Das Schweizer IT-Urgestein Röbi Weiss meldet sich mit einer Neuauflage seines Posters zur digitalen Evolution zurück. Erstmals hat Weiss seine analoge Übersicht der digitalen Entwicklung im Jahr 1997 in Form eines Posters im Überformat veröffentlicht. Danach folgten Updates in unregelmässigen Intervallen. Anfangs dauerte es fünf Jahre bis zu den jeweils nächsten Updates in den Jahren 2002 und 2007. Dann ging es schneller vorwärts mit Releases in den Jahren 2008 und 2009. Weitere aktualisierte Auflagen folgten 2016 und 2019.Mit der jetzt veröffentlichten 2024er-Version hat Röbi Weiss zum einen die Jahre 2016 bis 2019 aktualisiert und auch die Jahre 20202 bis 2024 ergänzt. Um zudem den jüngsten Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurden die beiden neuen Rubriken Sicherheit und Künstliche Intelligenz eingebunden und mit der jeweiligen Vorgeschichte ergänzt. Laut Weiss ist das Informationsvolumen der aktuellen Version um 34 Prozent angestiegen, was sich entsprechend auch auf die Grösse des Posters auswirkt, das mittlerweile auf 2,65 mal 1,14 Meter angewachsen ist.Das "Computerposter 2024" wurde via Crowdfunding mitfinanziert und kostet für Nicht-Supporter 98 Franken. (rd)