Gesucht: Schweizer Unternehmen mit eigenen Rechenzentren

Die Oktober-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" beschäftigt sich mit Schweizer Rechenzentren. Unter anderem präsentieren wir im Rahmen des Themenschwerpunktes eine Übersicht der Schweizer Unternehmen, die in der Schweiz eigene Rechenzentren betreiben.Wenn Sie ein Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz sind und hierzulande mindestens ein eigenes Rechenzentrum betreiben (nicht eingemietet), listen wir Ihre Rechenzentren ebenfalls gerne in der Marktübersicht. Wenden Sie sich hierfür bis zum 13. September direkt an mwintsch@swissitmedia.ch , die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Sie erhalten dann die entsprechenden Informationen, um in der Marktübersicht gelistet zu werden. (win)