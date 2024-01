Vision Pro war innert 17 Minuten ausverkauft

Apples erstes "Spatial Computing"-Produkt, die Vision Pro, ging am vergangenen Wochenende in den USA in den Online-Vorverkauf und war nach nur 17 Minuten restlos ausverkauft. Wer in dieser Zeit kein Exemplar ergattern konnte, muss nun längere Lieferfristen in Kauf nehmen. Nach dem ersten Ansturm haben sich die angezeigten Lieferdaten allerdings rasch bei 5 bis 7 Wochen stabilisiert – für Analyst Ming-Chi Kuo ein Zeichen, dass die Early Adopter und Fans nun fürs Erste eingedeckt sein dürften und die Nachfrage schon wieder nachlässt.Kuo liefert darüber hinaus Angaben zu den Verkaufszahlen. Ursprünglich hatte er von 60'000 bis 80'000 Stück gesprochen, die zu Beginn verfügbar seien. Diese Zahl hat er nun deutlich nach oben korrigiert. Neu schätzt er in einem aktuellen "Medium"-Beitrag Apple habe im ersten Anlauf zwischen 160'000 und 180'000 Vision Pros verkauft. (ubi)