Apple könnte Europastart der Vision Pro schon für Juni planen

Apple könnte die AR/VR-Brille Vision Pro bereits kurz vor der Entwicklerkonferenz WWDC auch nach Europa bringen, wie Analyst Ming-Chi Kuo in einem Post prognostiziert. Die Veranstaltung hat in Vergangenheit zumeist im Juni stattgefunden. Ming-Chi Kuo gilt als verlässlich und in Apple-Fragen stets gut informiert. Er schlussfolgert, dass der Hersteller auf der WWDC 2024 mehr Details über die Entwicklung von VisionOS preisgeben wird und dass es für das globale Entwicklungsökosystem förderlich wäre, wenn das Gerät zu diesem Zeitpunkt bereits ausserhalb der USA verfügbar sei.Bisher steht mit dem 2. Februar nur der Marktstart in den USA fest. Einen offiziellen Starttermin für Europa und andere Regionen gibt es hingegen noch nicht. Ming-Chi Kuo erklärt den punktuellen Launch der Vison Pro damit, dass Apple aktuell nur ein begrenztes Produktkontingent zur Verfügung hat, einen reibungslosen Verkaufsprozess im US-Markt sicherstellen will und zudem noch Zeit benötigt, um die Lösung an etwaige Vorschriften anderer Länder anzupassen."Je schneller die genannten Probleme gelöst werden, desto schneller wird Vision Pro in mehr Ländern verfügbar sein", urteilt der Analyst. Eine der grössten Herausforderungen könnte jedoch die verfügbare Stückzahl sein. Diese schätzen Analysten zum Start als sehr gering ein ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (sta)