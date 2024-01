WiFi Certified 7 ist gestartet

"WiFi 7 Certified ist hier" schreibt das Firmenkonsortium Wi-Fi Alliance auf seiner Website. Somit zertifiziert die Wi-Fi Alliance fortan WiFi-7-kompatible Geräte offiziell. Damit ist der neue WLAN-Standard endgültig gestartet und alleine im neuen Jahr 2024 sollen laut der Wi-Fi Alliance bereits 233 Millionen Geräte mit WiFi 7 bei den Kunden landen. Bis 2028 sollen 2,1 Milliarden Geräte dann den neuen Standard nutzen.Man wolle nicht zuletzt die weltweite Interoperabilität von Produkten und ein robustes, hochentwickeltes Geräteökosystem ermöglichen, wie es weiter heisst. Geboten werden soll damit mehr Datendurchsatz, bessere Latenz, mehr Energieeffizienz und mehr Zuverlässigkeit. Laut der Alliance werden damit auch neue Use Cases möglich, etwa in den Bereichen Multi-User AR/VR/XR, immersives 3D-Training oder IoT in der Industrie. Geboten werden etwa 320 MhZ Channels, Multi-Link-Operation (MLO) und 4K-QAM.Mehr Infos zu WiFi Certified 7 finden sich auf der Website der Wi-Fi Alliance und im Video unten. (win)