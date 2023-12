5Ghoul: 710 5G-Geräte mit Qualcomm- und Mediatek-Chips verwundbar

In 5G-Modems von Qualcomm und Mediatek klaffen 14 Sicherheitslücken, die Angreifer zum Stören von 5G-Verbindungen bis hin zum erzwungenen "Downgrade" auf eine 4G-Verbindung ausnutzen können. Die Lecks wurden von Forschenden aus Singapur entdeckt und zusammengefasst als 5Ghoul bezeichnet.Betroffen sind 710 Geräte, in denen die verwundbaren 5G-Chips stecken, darunter Android-Smartphones und iPhones, Router und USB-Modems. Angriffe sind laut den Entdeckern einfach via Mobilfunk durchzuführen: Im Wesentlichen müssen Angreifer 5G-Basisstation simulieren. Auf der Website der Forschenden heisst es dazu: "Der Angreifer muss sich nur mit den bekannten Cell-Tower-Verbindungsparametern als legitime Basisstation ausgeben und muss keine geheimen Informationen über das Ziel wie etwa die SIM-Kartendaten des Geräts kennen, um die Netzwerkregistrierung abzuschliessen."Dies lasse sich mit einem Aufwand von ein paar Tausend US-Dollars bewerkstelligen, unter Einsatz von Open-Source-Software für Netzwerkanalyse und Fuzzing, einem Mini-PC, Software-defined Radio sowie Equipment wie Kabel, Antennen und Netzteilen. (ubi)