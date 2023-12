Schweiz bleibt bei digitaler Wettbewerbsfähigkeit auf dem fünften Rang

Das Institute for Management Development (IMD) in Lausanne hat seine diesjährige Weltrangliste zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit publiziert. Das Ranking basiert auf verschiedenen Kriterien wie Wissen, Cybersicherheit oder Einstellung der Bevölkerung zur Technologie. Es bewertet die Fähigkeit und Bereitschaft einer Volkswirtschaft, digitale Technologien als Hauptantriebskraft für den wirtschaftlichen Wandel in Unternehmen, Behörden und der Gesellschaft zu nutzen und zu erforschen, wie das IMD erklärt.An der Spitze liegen 2023 die USA – dies nachdem Dänemark 2022 den ersten Platz belegte, das neu Platz 4 einnimmt. Die Plätze 2 und 3 gehen an die Niederlande und Singapur. Die Schweiz folgt auf dem fünften Rang, den sie schon 2022 innehatte. Im Bereich Wissen liegt die Schweiz bei allen Unterkriterien in der Top-Ten, allem Voran in Bezug auf Talente (2. Rang), dies auch dank der internationalen Erfahrung der Arbeitskräfte und dem Anteil hoch qualifizierter Talente aus Drittstaaten.