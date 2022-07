Macbook Air M2 ist nicht kratzfest

(Quelle: Twitter @ZONEofTECH)

26. Juli 2022 - Besonders in der Farbvariante Midnight ist das Macbook Air mit M2-SoC sehr empfindlich auf Kratzer, die das Aluminium des Gehäuses durchscheinen lassen.

Das neue Macbook Air mit M2-SoC kommt im unbestritten eleganten Design daher, wozu nicht zuletzt der Alu-Finish in diversen Farben beiträgt. Allerdings oft nicht für lange, wie zahlreiche Nutzerberichte zeigen: Besonders das Modell in der dunkelsten Farbvariante Midnight leide schon nach kurzer Zeit einer völlig normalen Nutzung an Kratzern – die farbige Beschichtung scheint nicht allzu robust zu sein.Dies berichtet etwa "iMore" in einer Zusammenfassung verschiedener Feedbacks. Aber auch andere Farben sind vor dem Problem nicht gefeit. So stellt etwa "Techradar"-Autor Lance Ulanoff mit Hinweis auf sein silberfarbenes Gerät in einem Tweet fest, das M2-Macbook-Air-"Scratchgate" könne sich zur nächsten Kontroverse entwickeln, die Apple treffe.Besonders krass erscheint das Beispiel des britischen Tech-Influencers Daniel von "Zoneoftech". Er musste – siehe Bild – bei seinem Macbook Air in der Midnight-Variante schon nach einmal Ein- und Ausstecken deutliche Abnutzungsspuren an einem USB-C-Port feststellen. Ansonsten sehe das Gerät aber noch atemberaubender aus als erwartet. (ubi)