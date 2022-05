Sony Xperia 1 IV mit optischem Zoom-Objektiv

(Quelle: Sony)

13. Mai 2022 - Mitte Juni gibt es aus dem Hause Sony zwei neue Smartphones. Während das Xperia 10 IV als Mittelklasse-Smartphone positioniert wird, soll das Flaggschiff Xperia 1 IV mit seinem echten optischen Zoom-Objektiv punkten.

Sony erweitert sein Portfolio um zwei neue Smartphones – das Xperia 1 IV und das Xperia 10 IV. Während das Xperia 1 IV mit seiner Kameraleistung für Gaming und Kreative positioniert wird, ist das Xperia 10 IV ein Mittelklasse-Smartphone, das sich unter anderem durch sein geringes Gewicht von 161 Gramm auszeichnen soll. Ausgestattet mit einem 6-Zoll-OLED-Dispaly im 21:9-Format, wird das Gerät von einem Snapdragon-695-5G-Mobile-Prozessor angetrieben und bietet 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Die Kamera verfügt über drei Objektive – 16, 27 und 54 Millimeter – und die Funktion Superior Auto analysiert das Motiv sowie die Aufnahmebedingungen und wählt dann automatisch die idealen Einstellungen, etwa für den ISO-Wert und die Verschlusszeit. Das Xperia 10 IV mit Android 12 ist in der Schweiz ab Mitte Juni in den Farben Schwarz, Weiss, Mint und Lavendel verfügbar und kostet 499 Franken.Das zweite Gerät, das Xperia 1 IV, ist ebenfalls mit einer Kamera mit drei Objektiven ausgestattet. Dabei soll es das weltweit erste Smartphone mit echtem optischem Zoom-Objektiv mit einem Brennweitenbereich von 85 bis 125 Millimeter sein. Daneben verfügt das Smartphone über ein 16-mm-Ultra-Weitwinkelobjektivsowie ein 24-mm-Weitwinkelobjektiv. Alle drei Objektive ermöglichen Zeitlupenaufnahmen in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde."Wir von Sony sind überzeugt, dass Kreativität keine Grenzen kennt, und unser neues Flaggschiffmodell Xperia 1 IV ist das Ergebnis dieser Philosophie. Das Smartphone inspiriert die Nutzer kreativ zu werden und bietet ihnen dazu alles was sie benötigen. Geschwindigkeit zählt – jeder Aspekt des neuen Xperia 1 IV ist auf hohes Tempo ausgelegt. Für die Geschwindigkeit der Kamera gilt das ebenso wie für die Reaktionszeit beim Spielen", so Nobuki Asahina, Head of Sony Mobile Sales & Marketing.Betriebssystem-seitig kommt Android 12 zum Einsatz, des Weiteren ist das Xperia 1 IV mit einem 6,5-Zoll-4K-HDR-OLED-Display ausgestattet und wird von einem Snapdragon-8-Gen-1-Mobile-Prozessor angetrieben. Zudem bietet das Gerät 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Das Xperia 1 IV ist hierzulande ebenfalls ab Mitte Juni zu haben, und zwar in den Farben Schwarz, Grau und Violett. Kostenpunkt: 1399 Franken. (abr)