Microsoft veröffentlicht Powertoys 0.58.0

(Quelle: SITM)

5. Mai 2022 - Version 0.58.0 der Powertoys von Microsoft wurde veröffentlicht. Sie bringt unter anderem Unterstützung für .NET 6 und behebt eine ganze Reihe von Fehlern.

Microsoft hat seine Powertoys in der Version 0.58.0 freigegeben. Diese umfasst zahlreiche Verbesserungen und behebt eine lange Liste von Fehlern, darunter einige, die Windows 11 betreffen. Die Entwickler arbeiten zudem weiter am nativen Support für die ARM64-Architektur. Und anstatt NET Core 3.1 unterstützen die Powertoys neu .NET 6. Darüber hinaus wurde das veraltete WebBrowser-Steuerelement durch WebView 2 ersetzt. Eine komplette Liste mit den Änderungen und Fixes ist in den Release Notes der aktuellen Version auf der Github-Seite des Projektes einsehbar.Die Powertoys in der Version 0.58.0 stehen in unserer Freeware Library zum Download bereit. (luc)