In der Schweiz ist der Umgang mit Passwörtern teils bedenklich

(Quelle: SITM)

5. April 2022 - Eine repräsentative Studie kommt zum Schluss, dass die Schweizer Bevölkerung ihre Passwörter mehr schlecht als recht verwaltet. Nur rund die Hälfte der User nutzt immer oder mehrheitlich eine Mehrfaktorauthentifizierung (MFA).

Der Security-Spezialist Eset wollte in einer kürzlich durchgeführten repräsentativen Studie herausfinden, wie es um den Umgange der Schweizer Bevölkerung mit ihren Passwörtern bestellt ist. Die Resultate der Untersuchung sind ernüchternd: Zwar nutzen immerhin 48 Prozent der Befragten immer oder mehrheitlich eine Mehrfaktorauthentifizierung (MFA), doch gleichzeitig sind die Ergebnisse auch alarmierend, weil jeder dritte Befragte MFA nie nutzt beziehungsweise nicht einmal weiss, worum es dabei geht. Lediglich 14 Prozent der befragten Internetnutzer in der Schweiz setzen bei jedem Online-Dienst auf Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Zumindest teilweise schützen rund 34 Prozent ihre Zugangsdaten zusätzlich mit einem weiteren Faktor neben dem Passwort, doch 11 Prozent verzichten gänzlich darauf und weitere 19 Prozent wissen nicht einmal, was 2FA ist.