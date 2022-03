Winterthurer Unternehmen Acodis präsentiert neue IDP-Plattform

22. März 2022 - Mit einer neuen Plattform für die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) will das Winterthurer Unternehmen Acodis die manuelle Eingabe von Daten in Systeme massiv reduzieren.

Das Schweizer Unternehmen Acodis mit Sitz in Winterthur hat eine neue Plattform für die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) vorgestellt. Die Plattform ermöglicht die automatische Datenextraktion, wobei gemäss Mitteilung jedes Dokument in jeder Sprache in strukturierte Daten umgewandelt werden kann. Möglich wurde die Entwicklung der Plattform, nachdem Durchbrüche in der Forschung zum maschinellen Lernen erzielt wurden, wie es weiter heisst. Die neue Acodis-IDP-Plattform extrahiert Text, Bilder und Strukturen aus Dokumenten, funktioniert mit jedem Dokument und in jeder Sprache und ist einfach zu bedienen, so das Versprechen."Unternehmen geben die Daten aus Dokumenten noch immer manuell in ihre Systeme ein, was eine kostspielige und zeitaufwändige Aufgabe ist", sagt Martin Keller (Bild), CEO und Mitgründer von Acodis. Die Acodis-IDP-Plattform soll manuelle Arbeit erheblich reduzieren. (abr)