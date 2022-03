Google stellt Universal Analytics per Juli 2023 ein

(Quelle: Google)

21. März 2022 - Google wird Universal Analytics, ein weit verbreitetes Tool für die Auswertung von Webseiten-Traffic, am 1. Juli 2023 abschalten. Das Unternehmen rät den betroffenen Nutzern deshalb auf Google Analytics 4 umzusteigen.

Wie Google in einem Support-Dokument bekanntgibt, wird der Betrieb von Universal Analytics per 1. Juli 2023 eingestellt ( via "Googlewatchblog"). Ab diesem Datum wird Universal Analytics also keinen Webseiten-Traffic mehr messen und aufzeichnen. Nutzer von Universal Analytics werden danach aber noch sechs Monate Zeit haben, um auf die zuvor aufgezeichneten und analysierten Daten zuzugreifen und diese zu exportieren.Von der Abschaltung betroffen sind Nutzer, die ihre Website vor dem 14. Oktober 2020 mit Universal Analytics aufgesetzt haben. Wer erst nach diesem Datum begonnen hat, die Analyse-Tools von Google zu nutzen, sollte bereits Google Analytics 4 nutzen und damit das neueste Tool des Unternehmens. Google rät den Nutzern von Universal Analytics denn auch, schnellstmöglich auf Google Analytics 4 umzusteigen, und erklärt in einem weiteren Support-Dokument , was zu tun ist. (luc)