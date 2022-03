Google I/O beginnt am 11. Mai 2022 und findet vor Publikum statt

(Quelle: Google)

(Quelle: Google)

17. März 2022 - Google-CEO Sundar Pichai hat angekündigt, dass die Konferenz Google I/O in diesem Jahr am 11. und 12. Mai stattfinden wird, und zwar online wie auch vor Publikum vor Ort.

Via Twitter hat Sundar Pichai, seines Zeichens CEO von Google , bekannt gegeben, dass Google I/O, die grosse Entwickler-Messe des Technologiekonzerns, in diesem Jahr vom 11. bis zum 12. Mai stattfinden wird. Ebenfalls erklärt Pichai im Tweet , dass der Event einmal mehr im Shoreline Amphitheatre ausgetragen wird, und zwar live, das heisst vor Publikum. Daneben wird die Konferenz wie immer auch online auf der offiziellen Website von Google I/O übertragen, wie üblich kostenlos.Die Themen, die an der Konferenz behandelt werden, sind noch nicht bekannt, es bleibt also Raum offen für Spekulationen. (luc)