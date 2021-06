Mit älteren Arbeitnehmern gegen den Fachkräftemangel

24. Juni 2021 - Eine Studie zeigt auf, dass bei älteren Arbeitnehmenden im ICT-Bereich Fachkräftepotenzial brachliege. Mit ein Grund dafür sei das Thema Altersdiskriminierung, wo Unternehmen gefragt seien, ihr Handeln zu überdenken.

Das ICT-Fachkräfte in der Schweiz Mangelware sind, ist bekannt und wurde zuletzt im September 2020 durch eine Studie belegt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Digitalswitzerland eine Studie veröffentlicht, wonach bei älteren Arbeitnehmenden im ICT-Bereich Fachkräftepotenzial brachliege. Die Erhebung besagt nämlich, dass das Durchschnittsalter der Erwerbstätigen zwischen 58 und 70 Jahren in der ICT mit 61,1 Jahren vergleichsweise tief liegt. In der Branche der Architekten und Ingenieure sei das Durchschnittsalter mit 62,6 Jahren beispielsweise deutlich höher, heisst es von Digitalswitzerland. In der ICT-Branche erfolge der erste grosse Rückgang der Beschäftigung bereits ab 60 Jahren, der zweite ab 63 Jahren. "Dies zeigt, dass bereits vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters wertvolles Arbeitskräftepotenzial brach liegt. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, um den steigenden Fachkräftebedarf zu decken", schreibt Digitalswitzerland hierzu.Um die Bereitschaft zur Weiterbeschäftigung zu stärken, seien die Unternehmen gefordert, findet der Verband. Deputy Managing Director Andreas Kaelin führt aus: "Besonders positiv auf ein langes Erwerbsleben wirken sich ein hoher Grad an Selbständigkeit und Flexibilität, ein hohes Bildungsniveau und die Erwerbstätigkeit in kleineren Unternehmen aus. Nebst förderlichen gesetzlichen Voraussetzungen ist zudem ein kultureller Wandel der Arbeitswelt nötig, um der gestiegenen Lebenserwartung gerecht zu werden und die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Altern zur Norm zu erklären." Als Beispiele nennt Digitalswitzerland graduelle Pensionierungen oder die Wertschätzung für das Arbeiten nach der Pension. "Eine schrittweise Reduktion des Arbeitspensums bereits vor dem Erreichen des Pensionsalters sollte dabei nicht als Vorbereitung für Austritt aus dem Erwerbsleben zum ordentlichen Pensionsalter verstanden werden, sondern als sich für beide Seiten lohnendes, langfristiges Engagement im dritten Lebensabschnitt ausgelegt sein." Solche Konzepte sollten von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden gemeinsam und aktiv gestaltet werden.