Zukunft von Windows wird am 24. Juni vorgestellt

(Quelle: Microsoft)

4. Juni 2021 - Am 24. Juni wird Microsoft-Chef Satya Nadella die Zukunft von Windows präsentieren. Die Teilnahme am virtuellen Event steht allen Interessierten offen.

Microsoft hat Journalisten zu einem Microsoft-Event am 24. Juni eingeladen, der um 11 Uhr (ET) respektive um 17 Uhr unserer Zeit beginnen soll. Was an der virtuellen Veranstaltung , der jedermann beiwohnen kann, präsentiert wird, lässt Microsoft offen. Bekannt ist lediglich, dass CEO Satya Nadella und Produktchef Panos Panay die nächste Windows-Generation vorstellen werden.Wie Nadella bereits an der Entwicklerkonferenz Build verriet, ist ein grosses Update für Windows in Arbeit, laut Nadella eines der grössten der vergangenen zehn Jahre. Bekannt ist, dass der Refresh den Codenamen "Sun Valley" trägt und Neuerungen sowie Verbesserungen an allen Ecken und Enden mit sich bringt. Die Rede ist etwa von einem neu designten Startmenü, neuen Icons und Fonts, von einem aktualisierten Acton Center und rundum erneuerten File Explorer und Taskbar.Mittlerweile wird bereits gemutmasst, der Windows-10-Refresh trage die Bezeichnung Windows 11. Ob man wie bei " Betanews " allerdings allein aus dem Zeitpunkt der Einladung oder auch aus dem Lichtfall in der animierten Einladung , der mit viel Phantasie langsam eine 11 bildet, daraus schliessen kann, bleibe dahingestellt. (rd)