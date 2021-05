Google veröffentlicht Fuchsia OS

(Quelle: Google)

28. Mai 2021 - Google hat das Betriebssystem Fuchsia fertiggestellt und damit begonnen, das OS auf die Nest-Hub-Geräte der ersten Generation aufzuspielen.

Ohne grosse Ankündigung hat Internetriese Google diese Woche sein jüngstes Betriebssystem Fuchsia OS veröffentlicht, so ein Bericht von "9to5Google". Das Open-Source-Betriebssystem , an dem seit rund vier Jahren gearbeitet wurde, soll nun auf Googles Nest-Hub-Geräte der ersten Generation aufgespielt werden. Bis anhin kam auf dem Smart-Home-Gerät das Linux-basierte Cast OS zum Einsatz. Für die Nutzer wird der Wechsel des Betriebssystems allerdings kaum spürbar sein, da die Benutzeroberfläche mit Flutter erstellt wurde, womit ein konsistentes Erscheinungsbild unabhängig vom Betriebssystem möglich ist.Fuchsia soll in den kommenden Monaten auf die installierte Basis an Nest-Hub-Geräten aufgespielt werden, angefangen wird bei den Teilnehmern des Preview-Programms. Noch ist unklar, ob Google bei allen Cast-basierten Geräten einen Austausch des Betriebssystems vornehmen wird. (rd)