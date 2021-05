Fachhochschule Graubünden will Pi-Rekord knacken

(Quelle: FH Graubünden)

19. Mai 2021 - Der Rekord für die Berechnung der Kreiszahl Pi liegt bei 50 Billionen Nachkommastellen. Nun hat die Fachhochschule Graubünden am Zentrum für Datenanalyse, Visualisierung und Simulation (DAViS) einen neuen Rekordversuch gestartet.

An der Fachhochschule Graubünden läuft seit dem 4. Mai ein Weltrekordversuch. Das Zentrum für Datenanalyse, Visualisierung und Simulation ( DAViS ) und der Bachelor-Studiengang Computational and Data Science wollen die Zahl Pi auf möglichst viele Nachkommastellen berechnen und damit den Rekord zurück in die Schweiz holen. Die möglichst genaue Berechnung der Kreiszahl Pi ist ein inoffizieller Benchmark im Hochleistungsrechnen. Der aktuellen Rekord liegt bei 50 Billionen Nachkommastellen. Das Ziel des neuen Rekordversuchs liegt bei rund 62 Billionen Stellen.Wie die Fachhochschule in einer Mitteilung erklärt, ist die Kreiszahl Pi deshalb mathematisch interessant, weil Pi keinerlei Regelmässigkeit oder Wiederholung aufweist. Daher ist es unmöglich, Pi exakt als Kommazahl anzugeben, man kann sich der genauen Zahl nur immer weiter annähern. Damit ist Pi eine sogenannte transzendente Zahl. Das Ziel der Nachkommastellenberechnung ist aber nicht etwa die genaue Kenntnis der Ziffernfolge, sondern der Weg, um diese berechnen zu können.