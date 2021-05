Open Farming Hackdays im Aargau

(Quelle: farming-hackdays.ch)

19. Mai 2021 - Nach einer erfolgreichen Premiere im Herbst 2020 finden auch 2021 Open Farming Hackdays statt, an denen anhand von Open Farming Data innovative Digitallösungen für die Landwirtschaft erarbeitet werden sollen.

Die Digitalisierung verspricht auch in der Landwirtschaft zahlreiche Lösungsansätze und Innovationen. Zu den Herausforderungen für heutige Produzenten gehören steigende Anforderungen an die Produktqualität, den möglichst sparsamen Ressourceneinsatz und den Umweltschutz. Dazu kommen sinkende Produktpreise und immer wieder neue Schädlinge und Krankheiten sowie der Klimawandel. Innovative digitale Lösungen können helfen.Bereits zum zweiten Mal werden deshalb Hackays für den Wirtschaftsbereich Landwirtschaft organisiert, und zwar am 3. und 4. September 2021 im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen. Dort sollen in interdisziplinären Teams anhand von offenen Landwirtschaftsdaten nach dem Prinzip Open Farming Data kreative Ideen und Prototypen entwickelt werden, um die vom Bund verlangte ökologische Intensivierung der Landwirtschaft zu unterstützen. Die Open Farming Hackdays sind eine Initiative des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg, des Hightechzentrums Aargau und des Vereins Opendata.ch und wird vom Bundesamt für Landwirtschaft, dem Bauernverband Aargau und vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibl unterstützt.An den ersten Open Farming Hackdays im September 2020 haben rund 70 Teilnehmende aus 18 Challenges 11 Projekte bearbeitet. Acht Projekte werden nach wie vor weiter vorangetrieben. Diese Erfolgsstory soll 2021 weitergeführt werden. Die beiden Tage stehen allen interessierten Personen offen – ob Landwirte, Programmiererinnen, Datenanalytiker, Designerinnen, Studierende oder sonstige kreative Köpfe. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen findet man unter www.farming-hackdays.ch . (ubi)