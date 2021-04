Windows 10 erhält neues Taskleisten-Widget News and Interests

Windows 10 erhält neues Taskleisten-Widget News and Interests

(Quelle: prima91 – stock.adobe.com)

20. April 2021 - Microsoft will mit Version 21H1 von Windows 10 auch ein neues Widget für die Taskleiste ausrollen. News und Interests soll sowohl Wetterdaten als auch Nachrichtenmeldungen direkt in der Taskbar anzeigen. Das Feature ist für Insider bereits in der 20H2 Preview erhältlich.