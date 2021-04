Microsoft mit Surface- und Zubehör-Neuheiten

(Quelle: Microsoft)

14. April 2021 - Neben dem Surface Laptop 4 und der Schweizer Verfügbarkeit des Surface Duo hat Microsoft diverses Meeting-orientiertes Zubehör angekündigt.

Ab sofort ist es offiziell: Der Surface Laptop 4 ist in der Schweiz ab dem 27. April zu Preisen ab 1079 Franken erhältlich. Damit bestätigen sich die Angaben, die im Vorfeld der Ankündigung zu hören waren («Swiss IT Magazine» berichtete ). Privatkunden erhalten das Gerät im Microsoft Store oder bei einem Surface-Fachhändler, Geschäftskunden sollen sich an einen autorisierten Reseller wenden.Neues gibt es auch zum Surface Duo zu vermelden: Das Android-basierte Dual-Screen-Mobilgerät ist für Geschäftskunden ab 16. April auch in der Schweiz zu haben. Es ist in zwei Varianten erhältlich: Mit 128 GB Speicher für 1599 und mit 256 GB für 1699 Franken.Neben den Surface-Neuheiten hat Microsoft diverses Zubehör vorgestellt, das primär auf die Zusammenarbeit im Team ausgerichtdt ist. Dazu gehören die Surface Headphones 2+, über die «Swiss IT Magazine» bereits berichtet hat . Ebenfalls neu sind die für Teams zertifizierten Microsoft Modern Headsets, die inbesondere in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen den Privatsphärenschutz bei Anrufen unterstützen. Modern Headsets gibt es ab Sommer 2021 in zwei Varianten mit USB- (CHF 63) oder Wireless-Verbindung (CHF 117). Beide Modelle bieten wie die Surface Headphones 2+ eine Teams-Taste, eine Mute-Taste und eine Stummschaltanzeige per LED.