Logitech stellt Produktion von Harmony-Fernbedienungen ein

(Quelle: Logitech)

13. April 2021 - Logitech hat angekündigt, die Produktion seiner Universalfernbedienungen der Harmony-Reihe einzustellen. Man wolle aber weiterhin Service und Support anbieten.

Logitech stampft eine seiner bekanntesten Produktreihen ein. Wie das Unternehmen in einem Beitrag im eigenen Support-Forum ankündigt, werde man die Produktion der Harmony-Universalfernbedienungen einstellen. Ab sofort werden diese also nicht mehr hergestellt und nur die verbleibenden Lagerbestände verkauft.Logitech erwartet aber keine Auswirkungen für die Nutzer von Harmony-Produkten. Der Hersteller plant, die Harmony-Community und neue Harmony-Kunden weiterhin zu unterstützen. So sollen diese nach wie vor Zugriff auf die Logitech-Software und die Apps zum Einrichten und Verwalten der Harmony-Fernbedienungen haben. Ausserdem plant Logitech auch, die Plattform weiterhin zu aktualisieren und Geräte zur Harmony-Datenbank hinzuzufügen. Das Ziel sei, den Service so lange zu betreiben, wie die Kunden ihn nutzen, so Logitech weiter. Und schliesslich soll auch der Kunden- und Garantiesupport weiterhin angeboten werden. (luc)