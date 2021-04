Microsoft versenkt ganze Server-Racks zur Kühlung in kochende Flüssigkeit

(Quelle: Microsoft)

8. April 2021 - Microsoft testet eine neue Möglichkeit, um Rechenzentrums-Server effizient zu kühlen. Die Lösung: ganze Server-Racks werden in kochende, nicht leitende Flüssigkeit getaucht.

Microsoft will die Server in seinen Rechenzentren besser und effizienter kühlen. Hierzu testet das Unternehmen derzeit in einem Datacenter in den USA eine neue Methode. Die Server-Racks werden dabei komplett in einen Tank mit einer nicht leitenden, auf Fluorkohlenstoff basierenden Flüssigkeit getaucht. Wie Microsoft in einem Beitrag schreibt, hat diese einen Siedepunkt von 50 Grad Celsius und verdampft aufgrund der Hitze, die von den Bauteilen des Servers während des Betriebs generiert wird. Dabei steigt der Dampf auf, sammelt sich am Deckel des Tanks und regnet dann wieder in flüssiger Form auf die Server-Racks herab, sobald der Siedepunkt unterschritten wurde. Dadurch entsteht ein geschlossener Kühlungskreislauf, für den es weder Pumpen noch Kühlaggregate braucht, um die verdampfte Flüssigkeit wieder abzukühlen.