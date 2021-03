Welche Fibu-Software nutzen Sie?

(Quelle: Pixabay)

25. März 2021 - Mittels Umfrage möchten wir herausfinden, welche Software unsere Leserinnern und Leser für die Buchhaltung einsetzen und ob sie damit zufrieden sind. Dazu drei Fragen.

Von welchem Hersteller stammt die Finanzbuchhaltungslösung in Ihrem Unternehmen? Sind Sie damit zufrieden? Und steht ein Migrationsprojekt an – eventuell auch in die Cloud? Basierend auf diesen drei Fragen möchte "Swiss IT Magazine" für den Mai-Schwerpunkt, der im Zeichen von Finanzbuchhaltungslösungen für KMU steht, aufzeigen, wie die Fibu-Landschaft in Schweizer KMU ausschaut. Wir bitten Sie deshalb, sich einen kurzen Moment für die Umfrage mit ihren drei Fragen zu nehmen, deren Beantwortung keine Minute dauert und mit der wir uns primär an KMU richten.Ihre Mithilfe erlaubt uns spannende Erkenntnisse für den Fibu-Schwerpunkt, die wir dann auch an dieser Stelle online teilen. Danke! (mw)