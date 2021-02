Umfrage: Welche FIBU-Lösung nutzt Ihr KMU

(Quelle: schweizerfranken.net)

26. Februar 2021 - Von welchem Hersteller stammt die Finanzbuchhaltungslösung in Ihrem Unternehmen. Sind Sie damit zufrieden? Und steht ein Migrationsprojekt an?

"Swiss IT Magazine" interessiert sich im Hinblick auf den Mai-Schwerpunkt, der im Zeichen von Finanzbuchhaltungslösungen (FIBU) für KMU steht, mit welcher Lösung in Ihrem KMU gearbeitet wird. Aus diesem Grund haben wir eine kurze Umfrage lanciert mit drei Fragen, deren Beantwortung keine Minute dauert und mit der wir uns primär an KMU richten.Zum ersten interessiert uns, auf welchen Hersteller Sie als KMU bezüglich FIBU setzen. Zum zweiten wollen wir wissen, wie zufrieden Sie mit diesem Hersteller sind. Und zum dritten interessiert uns, ob bei Ihnen ein FIBU-Migrationsprojekt ansteht – sei es mit dem aktuellen Hersteller in die Cloud, ein Wechsel der Lösung On-Premise, oder ein Wechsel der Lösung, weil in die Cloud migriert wird.Wir bitten Sie, sich einen kurzen Moment zu nehmen und die drei Fragen zu beantworten. Sie erlauben uns damit spannende Erkenntnisse für den FIBU-Schwerpunkt, die wir dann auch an dieser Stelle online teilen. Danke! (mw)