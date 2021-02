Veeam veröffentlicht Backup & Replication v11

(Quelle: Veeam)

25. Februar 2021 - Ein grosses Update der Veeam-Datensicherungssoftware Backup & Replication enthält rund 200 Neuerungen, darunter eine mit Spannung erwartete Funktion, die die Wiederherstellungszeiten für unternehmenskritische Workloads verbessert.

Veeam hat die allgemeine Verfügbarkeit von Veeam Backup & Replication v11 bekannt gegeben . Die neueste Version bringt über 200 neue Funktionen und Verbesserungen mit sich und soll die Komplexität aller wichtigen Clouds und Multi-Cloud-Umgebungen bewältigen können, einschliesslich AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform.Veeam Backup & Replication v11 verfügt zudem neu über Continuous Data Protection (CDP), eine Funktion, die schon seit einigen Jahren auf der Roadmap des Herstellers steht. Die kontinuierliche Datensicherung bringt die Wiederherstellungspunktziele von Veeam auf Sekunden herunter. Zuvor gab es bei Veeam Near-CDP, das Wiederherstellungspunktziele gemessen in Minuten bot.Während es definitiv schon länger einen Trend zur Remote-Arbeit respektive Arbeit von zu Hause aus gab, hat sich dieser in den letzten 12 Monaten dramatisch beschleunigt. Dies erhöhe die Abhängigkeit von Multi-Cloud-Umgebungen, so Veeam , und mache es gleichzeitig schwieriger, Daten zu verwalten und zu schützen. Eine der grossen Neuerungen in Veeam Backup & Replication v11 sei deshalb, so das Unternehmen, der verbesserte Sicherheits- und ein neuer Ransomware-Schutz.