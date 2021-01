Samsung Galaxy S21 ab sofort im Handel erhältlich

(Quelle: Samsung)

29. Januar 2021 - Samsungs neues Smartphone-Flaggschiff, das Galaxy S21, ist ab sofort im Schweizer Handel erhältlich. Preise beginnen bei 849 Franken. Ebenfalls verfügbar sind die neuen Galaxy Buds Pro.

Samsungs jüngst vorgestelltes neues Smartphone-Flaggschiff, das Galaxy S21, ist per sofort im Schweizer Handel erhältlich. Das Gerät erscheint in drei Versionen, wobei die Preise für das S21 mit 128 GB bei 849 Franken beginnen. Mit 256 GB kostet das Gerät 899 Franken. Das Modell S21+ wird mit 128 GB für 1049 und mit 256 GB für 1099 Franken verkauft. Das S21 Ultra schliesslich gibt es mit 128 GB für 1249 und mit 256 GB für 1299 Franken. Eine Version mit 512 GB gibt es ausschliesslich in Samsungs Online Shop, wo auch eine Reihe exklusiver Farben für die verschiedenen Modelle angeboten werden.Neben dem Galaxy S21 verkündet Samsung auch die Verfügbarkeit der Ohrhörer Galaxy Buds Pro. Diese kosten 249 Franken. Und schliesslich kann man ab sofort auch den Galaxy Smarttag, quasi ein Anhänger, um verlegte oder verlorene Gegenstände wiederzufinden, käuflich erwerben. Einzeln kostet er 35 Franken, im Doppelpack 60 Franken. (mw)