Qualcomm stellt Snapdragon 870 5G vor

(Quelle: Qualcomm)

19. Januar 2021 - Qualcomm präsentiert die Snapdragon 870 5G Mobile Platform und damit ein neues SoC, das sich bei genauerer Betrachtung als leicht verbesserte Variante des Snapdragon 865 Plus entpuppt.

Mit der Snapdragon 870 5G Mobile Platform lanciert Chiphersteller Qualcomm ein weiteres SoC für Smartphones, wobei es sich hier im Grunde genommen um eine leicht verbesserte Version des im letzten Jahr vorgestellten Snapdragon 865 Plus handelt ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Der neue Prozessor verfügt über eine Grafikeinheit des Typs Adreno 650 und ein X55-5G-Modem. Neu hingegen liegt die Taktrate der Kryo 585 CPU bei 3,2 GHz, während sie beim Snapdragon 865 Plus noch bei 3,1 GHz lag. Damit positioniert Qualcomm den Snapdragon 870 zwischen dem 865 Plus und seinem Flaggschiff-SoC, dem Snapdragon 888 . Erste Smartphones mit dem neuen Snapdragon 870 SoC werden noch im ersten Quartal 2021 erwartet. (luc)