Security-Spezialisten gründen Ransomware Task Force

22. Dezember 2020 - Um der steigenden Bedrohung durch Ransomware-Attacken zu begegnen, haben mehrere Unternehmen und Organisationen die Ransomware Task Force gegründet. Mitglieder sind unter anderem Citrix, McAfee und Microsoft.

Ransomware-Attacken nehmen weltweit zu. Aus diesem Grund haben sich 19 Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zur Ransomware Task Force (RTF) zusammengeschlossen. Laut "Zdnet" sind in der Gruppe auch grosse Namen wie Citrix McAfee und Microsoft vertreten.Die Gruppe wird bereits bestehende Lösungen bewerten und Positionspapiere zum Thema bei Sicherheitsexperten in Auftrag geben. Damit sollen Lücken in den Lösungen identifiziert und beseitigt werden können. Zur Ransomware Task Force gehören folgende Unternehmen und Organisationen:Aspen DigitalCitrixThe Cyber Threat AllianceCybereasonThe CyberPeace InstituteThe Cybersecurity CoalitionThe Global Cyber AllianceThe Institute for Security and TechnologyMcAfeeMicrosoftRapid7ResilienceSecurityscorecardShadowserver FoundationStratigos SecurityTeam CymruThird WayUT Austin Stauss CenterVenable LLPDie offizielle Website der Ransomware Task Force wird im Januar 2021 aufgeschaltet. Danach soll ein Sprint von zwei bis drei Monaten der Gruppe Zeit geben, sich zu formieren und zu organisieren. (luc)