Windows 10 Team: Update für Surface-Hub-OS hinausgeschoben

(Quelle: Microsoft)

7. Dezember 2020 - Nach ganzen drei Jahren ohne Updates läuft das Aufdatieren des Surface-Hub-Betriebssystems Windows 10 Team trotzdem nicht rund: Nutzer berichten von Problemen und Microsoft stoppt das Upgrade bis 2021.

Microsoft stoppt den Rollout für das Update des Betriebssystems der Surface-Hub-Plattform namens Windows 10 Team aufgrund von Nutzerproblemen nach dem 20H2-Update. Das eher unbekannte Microsoft Windows 10 Team ist das Betriebssystem für die digitalen Whiteboards respektive Kollaborations-Screens Surface Hub 2S (Bild). Für dieses gibt es nicht allzu oft Updates – das letzte (Version 1703) ist vor gut drei Jahren erschienen. Nun sollten Surface Hubs 2S seit Ende Oktober das 20H2-Update erhalten, Microsoft stoppte dessen Rollout aber unlängst wieder, wie einem Blogbeitrag von Microsoft zu entnehmen ist . Grund dafür sind Beschwerden von Nutzern, die nach dem Update Probleme mit ihren Geräten haben. Alle Fehler sind in der Phase 1 und 2 des Rollouts geschehen, wesshalb die Phasen 3 und 4 nun gestoppt werden. Da das Update in der Schweiz Teil von Phase 2 war, könnten auch hierzulande Geräte betroffen sein.Hersteller hat nun das Update der noch übrigen Geräte gestoppt und will nachbessern. Microsoft verspricht eine Liste mit Workarounds und verschiebt das Update für die Phasen 3 und 4 auf 2021. (win)