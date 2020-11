PHP 8.0 wird mit vielen Neuerungen lanciert

(Quelle: PHP.com)

27. November 2020 - Per sofort steht die Version 8.0 der Scriptsprache PHP zum Download zur Verfügung. Der Major-Release kann mit mehr Performance und stark erweitertem Sprachumfang aufwarten.

Um einen Major-Release handelt es sich bei der mittlerweile bereits 8. Inkarnation der Scriptsprache PHP. Die neue Version kann mit verschiedenen Neuerungen aufwarten, verabschiedet sich aber auch von Altlasten.Als grösste Neuerung gilt die Implementierung eines Just-in-Time-Compilers, kurz JIT. Anweisungen werden damit zur Laufzeit direkt über den Prozessor in Maschinencode umgewandelt. Bei Anwendungen mit vielen Berechnungen soll dadurch eine sichtlich höhere Performance resultieren als noch bei der Version 7. Weiter unterstützt PHP 8 nun auch Attribute, um Metadaten direkt in den Deklarationen zu hinterlegen. Des weiteren wurde das Type-System um sogenannte Union Types erweitert, eine Art Sammeldeklarationen wie sie etwa auch bei C bzw. C++ bekannt sind. Ausserdem erwähnenswert ist die Unterstützung von JSON.Dateien. Eine ausführliche Beschreibung der Neuerungen findet sich in den Release Notes PHP 8.0 steht neben Windows auch für MacOS sowie Unix und Linux zum Download zur Verfügung. Anleitungen zu Installation und Konfiguration lassen sich der ausführlichen Dokumentation entnehmen. (rd)