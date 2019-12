(Quelle: XDA Developers)

16. Dezember 2019 - Der Google Assistant ist bereits in der Lage, gesprochene Texte in Echtzeit zu übersetzen. Nun soll das Feature auch für Google Translate umgesetzt werden.

Google arbeitet offenbar daran, Echtzeit-Übersetzungen in Google Translate zu implementieren. Ein solches Feature ist bereits im Google Assistant zu finden, der in der Lage ist, gesprochene Texte ohne Verzögerung zu übersetzen. Wie "XDA Developers" schreibt , heisst die neue Funktion für Google Translate Continuous Translation und wird als neues Icon in der App zu finden sein. Ein Klick auf dieses Icon öffnet dann einen neuen Screen mit einem Mikrofon-Button. Hat man Ursprungs- und Zielsprache gewählt, kann man die Aufnahme starten, worauf die App den übersetzten Text in Echtzeit im Fenster anzeigt.Noch ist Continuous Translation offenbar in der Prototyp-Phase, könnte aber schon bald offiziell ausgerollt werden. Zurzeit kann die Funktion gesprochene Texte in folgenden Sprachen übersetzen: Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thai, Türkisch und Vietnamesisch. Die Liste dürfte allerdings noch nicht final sein. (luc)