Schwerer Schlag für europäisches Cloud-Projekt Gaia-X

Der deutsche Cloud-Spezialist Nextcloud wird laut CEO und Gründer Frank Karlitschek das europäische Cloud-Projekt Gaia-X verlassen. "Gaia-X ist tot, denn es bleibt schlicht nicht mehr viel von dem Projekt", so Karlitschek in einem Gespräch mit der "Wirtschaftswoche". Das Ziel der Initiative, an dem zahlreiche europäische Unternehmen, Behörden und Organisationen beteiligt sind, ist es, eine sichere und souveräne Cloud-Infrastruktur für Unternehmen und Organisationen aller Art in Europa aufzubauen. Doch nun scheint die Hoffnung auf eine erfolgreiche Umsetzung, zumindest bei einigen Beteiligten, zu sterben.Laut dem Nextcloud-Chef sei man vom eigentlichen Ziel, eine Alternative zu den US-Cloud-Riesen zu schaffen, abgekommen und das Konzept sei heute "verwässert". Darum habe man sich entschieden, auszuscheiden. Anstatt einem Marktplatz und Referenzimplementierungen bestehe das Projekt nur noch aus "irgendwelche Datenspezifikationen", so Karlitschek, "diese interessieren aber niemanden mehr."