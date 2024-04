Swisscom macht fernsehen auf mehreren Geräten teurer

Swisscom-TV-Kunden, welche auf mehr als einem TV fernsehen wollen, hatten bislang die Möglichkeit, für 5 Franken pro Monat die Multiroom-Option dazuzubuchen. Damit wurde TV parallel auf zwei Geräten möglich – sei es über die Swisscom-TV-Box, Apple TV 4K oder einen Smart TV. Nun aber soll dieses Angebot gestrichen respektive durch eine teurere Option ersetzt werden, wie der "Blick" berichtet Diese teurere Option heisst Multiroom Max und erlaubt es, parallel auf fünf anstatt wie bis anhin auf zwei TV fernzusehen. Allerdings werden dafür 9.90 Franken fällig – also quasi doppelt so viel wie bis anhin. Alle bestehenden Kunden sollen per 1. Juli automatisch auf die Multiroom-Max-Option wechseln, schreibt "Blick", wobei der Preis zumindest im ersten Monat bei 5 Franken belassen wird. Danach aber wird’s doppelt so teuer – auch wenn man weiterhin nur zwei TVs nutzt. Entsprechend soll die Umstellung, die Swisscom mittels Kundenschreiben angekündigt hat, zu zahlreichen Beschwerden bei Swisscom geführt haben.Gegenüber "Blick" zeigt sich der Konzern verständnisvoll und führt aus, die bisherige Option werde schon länger nicht mehr angeboten, der alte Tarif würde im Hintergrund aber Aufwand generieren und die Komplexität der Systeme erhöhen. Ausserdem zwinge man niemanden zum Wechsel, wird eine Sprecherin zitiert, man sei bei unzufriedenen Kunden durchaus gesprächsbereit. (mw)