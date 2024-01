Pilot für schweizweites Behörden-Login AGOV gestartet

Der Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden AGOV hat diese Woche den Pilotbetrieb in den beiden Kantonen Zürich und Appenzell Ausserrhoden aufgenommen. Mit dem vereinheitlichten Behörden-Login will man den elektronischen Verkehr mit Behörden auf Bundes-, Kantons- sowie Gemeindeebene vereinfachen.Will man heute eine elektronische Dienstleistung des Bundes nutzen, kommt das Login-System CH-Login zum Einsatz. Aktuell verwenden 1,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern das Verfahren, sei es für Unternehmensgründungen, Zollgeschäfte oder Mehrwertsteuerdeklarationen. Nun soll das Zugangssystem CH-Login Schritt für Schritt durch den schweizweiten Authentifizierungsdienst AGOV abgelöst werden. Die Dienstleistung AGOV wird von Bund und Kantonen gemeinsam verwendet und finanziert. Für den Zugang werden weder Benutzernamen noch Passwort benötigt, stattdessen kommt die Smartphone-App Agov Access zum Einsatz. Alternativ kann statt dem Smartphone auch ein physischer Sicherheitsschlüssel genutzt werden. Anders als das CH-Login kommt das AGOV-Login aber nicht nur bei Bundesbehörden, sondern bei allen Schweizer Behörden zum Einsatz, wobei die Nutzung sowohl für Private als auch für Firmen kostenlos ist. Auch will man AGOV künftig mit der geplanten staatlichen elektronischen Identität (E-ID) verknüpfen, was die Nutzung weiter vereinfachen soll.Beim jetzt lancierten Pilotbetrieb in den Kantonen Zürich und Appenzell AR wird aktuell erst der Zugriff auf wenige Dienste ermöglicht. In Zürich soll ab Februar damit der Zugang zum "Zürikonto" gesichert werden, auf dem die Leistungen der Verwaltungen gebündelt werden. Dazu wird AGOV beim Zugang zur Online-Steuererklärung eingesetzt, wobei man beim ersten Zugriff eine Registrierung durchläuft. Für Bundesapplikationen wird AGOV voraussichtlich im Verlauf des ersten Halbjahres zur Verfügung gestellt. (rd)