Synology schliesst Sicherheitslücke in Router-Management-Firmware

Storage-Spezialist Synology hat ein Update für die hauseigene Router-Verwaltungslösung Synology Router Manager (SRM) veröffentlicht. Wie "Heise" berichtet , wurde das Leck am Hackerwettbewerb Pwn2Own entdeckt.Wie einem Security Advisory auf der Synology-Website entnommen werden kann, erlaubt die Schwachstelle Man-in-the-Middle-Angreifern die Ausführung von beliebigem Code oder den Zugriff auf Intranet-Ressourcen. Die Schwere der Sicherheitslücke wird als wichtig beurteilt, weitere Informationen liefert Synology nicht. Für die SRM-Version 1.2 sowie 1.3 wurden jetzt die aktualisierten Versionen 1.2.5-8227-11 beziehungsweise 1.3.1-9346-8 veröffentlicht.Mit dem Update für SRM pacht Synology bereits das zweite Sicherheitsleck, das am Pwn2Own-Event entdeckt wurde. Vergangene Woche wurde bereits eine Schwachstelle in der Firmware von Überwachungskameras entdeckt ("Swiss IT Magazine" berichtet ). (rd)