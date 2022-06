Gartner schildert fünf Privacy-Trends

(Quelle: Depositphotos/tashatuvango)

2. Juni 2022 - Nachdem Gesetze zur Privatsphäre weltweit populärer werden, postuliert Gartner fünf Privacy-Trends, die für Organisationen aller Art zunehmend wichtig werden.

Gartner rechnet damit, dass es in immer mehr Ländern der Welt Gesetze rund um die Privatsphäre geben wird. So soll bis Ende 2024 75 Prozent der Erdbevölkerung in den Genuss entsprechender Regularien kommen, stellt Gartner-Analyst und Vice President Nader Henein fest: "Diese regulatorische Entwicklung war der vorherrschende Katalysator für die Operationalisierung des Datenschutzes. Da die meisten Organisationen keine dedizierte Datenschutzpraxis haben, wird die Verantwortung für die Umsetzung dieser Anforderungen an die Technologie, genauer gesagt an die Sicherheit unter dem Dach des CISO-Büros weitergegeben."Unternehmen müssen sich laut Gartner künftig auf fünf Privatsphäretrends einstellen: Data Localization, Privacy-Enhancing Computing Techniques, AI Governance, Centralized Privacy UX und Remote becomes Hybrid Everything. Unterist die Notwendigkeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu verstehen, dass der Datenstandort je nach Land unterschiedlich gehandhabt wird – eine zentrale Ablage oder die Nutzung einer weltumspannenden Cloud ohne genaue Kenntnis des Standorts ist gesetzlich nicht möglich. Beigeht es um die Datenverarbeitung in nicht unbedingt vertrauenswürdigen Umgebungen wie der Public Cloud. Hier muss Privacy by Design von Grund auf die Architekturen und Anwendungen bestimmen – und zwar nicht nur für gespeicherte Daten, sondern vor allem auch bei der Datenverarbeitung.