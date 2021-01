Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Datei-Management

22. Januar 2021 - Für die Bearbeitung und Verwaltung von Dateien bietet die Freeware-Szene jede Menge höchst leistungsfähiger Tools, die Windows in vielerlei Hinsicht ergänzen. Wir stellen jene 10 Tools vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Freeware-Charts in der Kategorie der Download-Tools angeführt von FreeCommander XE, einem Dateimanager mit integrierten Viewern und RAR-Unterstützung. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten CCleaner, ein Tool für die Entfernung unnützer Dateien, sowie MyPhoneExplorer, eine Freeware für den Zugriff auf das Dateisystem von Android-Smartphones.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)