Axpo eröffnet auf OT spezialisiertes Security Operations Center

Axpo Systems, Teil der Axpo Group, hat in Lupfig ein Security Operations Center (SOC) eröffnet. Der Clou: Das SOC ist speziell auf den Schutz von industriellen Steuerungssystemen und anderen betrieblichen Technologien (Operational Technology, OT) in den systemrelevanten Bereichen Energieversorgung, Blaulichtorganisationen, Verkehr und Gesundheitswesen ausgerichtet.Ziel des SOC ist es laut Axpo , Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren, um den sicheren und ununterbrochenen Betrieb der IT-Systeme zu gewährleisten. Das Team von Axpo Systems setzt dabei auf eine breite Palette von Technologien und steht im stetigen Austausch unter anderem mit dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS).Die Eröffnung des neuen Security Operation Centers sei ein wichtiger Schritt, die Sicherheit systemkritischer Infrastrukturen in der Schweiz zu gewährleisten, erklärt René Oester, CEO von Axpo Systems. "In einer Zeit ständig zunehmender Cyber-Bedrohungen bieten wir mit diesem SOC nicht nur einen spezialisierten Schutz für Operational Technology, sondern auch eine proaktive Verteidigung gegen potenzielle Angriffe." (sta)