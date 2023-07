Apple stellt iOS 16.6 zum Download bereit

25. Juli 2023 - Apple hat ein Update für iOS sowie iPadOS, WatchOS, TVOS und MacOS veröffentlicht. Über neue Funktionen ist nichts bekannt, primär werden Sicherheitslecks geschlossen.

Apple hat für seine diversen Betriebssysteme Updates veröffentlicht. iOS und iPadOS und TVOS kommen mit den Updates auf die Version 16.6, WatchOS wird auf die Version 9.6 aufdatiert und MacOS Ventura auf die Version 13.5.Für einmal gibt es mit den Updates aber keine neuen Funktionen. In erster Linie sollen Sicherheitsprobleme behoben werden, wie Apple für iOS und iPadOS an dieser Stelle ausführt. Ausserdem werden mit den Updates auch Fehler in den verschiedenen Betriebssystemen behoben und es soll Verbesserungen unter der Haube geben. Die Verteilung erfolgt Over the Air oder kann manuell über die Einstellungen angestossen werden, für das iPhone ist das Update rund 700 MB gross. (mw)