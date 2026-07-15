Kranke landen bei Meta nach KI-Check auf Kündigungsliste

In den USA werfen 26 Mitarbeitende Meta
vor, bei der Kündigungswelle im Mai KI-gestützte Systeme für die Auswahl von Entlassungen genutzt zu haben. Meta strich damals rund 8000 Stellen. Wie Reuters (Paywall
) berichtet, reichten die Kläger ihre Beschwerde bei einem Bundesgericht in Oakland ein. Sie wollen vorerst verhindern, dass Meta ihre Entlassungen abschliesst. Die eigentlichen Ansprüche sollen anschliessend in privaten Einzelverfahren geklärt werden, wie es laut den Klägern die Arbeitsverträge vorsehen.
Laut Klage soll Meta interne Systeme genutzt haben, um Mitarbeitende zu bewerten und für eine Kündigungsliste zu ordnen. Eine Rolle spielten demnach unter anderem Produktivitätswerte, die Nutzung von KI-Tools und weitere interne Kennzahlen. Die Kläger argumentieren, solche Kriterien hätten Personen benachteiligt, die wegen Krankheit, Behinderung, Schwangerschaft oder familiärer Verpflichtungen weniger arbeiten konnten.
Meta weist die Vorwürfe zurück. Ein Unternehmenssprecher erklärte laut Reuters, Entscheidungen über Personal und Organisation würden bei Meta von Menschen getroffen, nicht von KI. Die Ansprüche der Kläger seien unbegründet.
Laut Bericht dürfte es sich um die erste Klage gegen ein grosses US-Unternehmen handeln, die den mutmasslichen Einsatz von KI bei Entlassungen angreift. Die Kläger verlangen unter anderem, dass Meta die Kündigungen vorerst nicht abschliesst und Daten, Modelle sowie Dokumente zum Auswahlverfahren sichert.
(dow)