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Outllook-Bug zeigt leere Office-Dokumente an
Quelle: Depositphotos

Outllook-Bug zeigt leere Office-Dokumente an

Outlook kämpft vor allem in der Klassikversion mit einem neuen Bug: Bei via Sharepoint oder Onedrive geteilten Dokumenten kommt es zu ungewöhnlichem Verhalten, bis hin zu leeren oder beschädigt gemeldeten Dateien.
4. Mai 2026

     

Microsoft hat einen ungewöhnlichen Bug in Outlook bestätigt. Demnach kommt es vor allem in der klassischen Version zu Problemen mit über Sharepoint oder Onedrive geteilten Dokumenten. Bei Click auf den Link öffnen diese teils direkt in der Desktop-Anwendung – und nicht wie gewünscht im Browser. Zudem kann es dazu kommen, dass die Dateien komplett leer oder als beschädigt angezeigt werden.

Die gute Nachricht ist, dass Microsoft wohl sehr schnell eine Lösung bereitstellen kann, da diese serverseitig erfolgt. Bereits am heutigen 4. Mai ab 12 Uhr wollen die Redmonder mit dem Rollout beginnen. Seitens der Nutzer sind keine weiteren manuellen Änderungen notwendig.


Darüber hinaus bietet Microsoft aber auch verschiedene Workarounds an (über die Support-Seite):

• Stellen Sie in der klassischen Outlook-Ansicht ein, dass Links in den Desktop-Anwendungen geöffnet werden. Gehen Sie zu Datei > Optionen > Erweitert > Datei- und Browsereinstellungen > Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien öffnen mit: Desktop

• Wenn die Datei in einem Browser geöffnet werden soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link im Textkörper der Outlook-Nachricht, wählen Sie "Öffnen mit" und wählen Sie dann Ihren Browser aus

• Um zu erzwingen, dass die Links im Browser geöffnet werden, können Sie diesen Registrierungsschlüssel setzen:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftoffice16.0CommonInternet DWORD: OpenDirectlyInApp
Value: 0

• Kopieren Sie den Link aus der E-Mail-Nachricht und fügen Sie ihn in die Adressleiste des Browsers ein

• Öffnen Sie Dateien direkt aus Sharepoint statt aus der Outlook-E-Mail

• Öffnen Sie Links in der Outlook Web App (OWA) (sta)


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