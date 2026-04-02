Gesucht: IT-Dienstleister mit FinOps-Know-how

In einer der folgenden Printausgaben beschäftigt sich "Swiss IT Magazine" mit Möglichkeiten und Wegen zur Optimierung der Cloud-Infrastruktur im Unternehmen. Dazu gehört auch das Thema FinOps, also die Optimierung der Cloud-Kosten über agile Methoden. Zu diesem Thema FinOps plant die Redaktion unter anderem eine Übersicht von Schweizer IT-Dienstleistern, welche Kunden im Bereich FinOps unterstützen können und Kompetenzen in diesem Bereich besitzen.
Sind Sie ein solcher Dienstleister oder eine IT-Beratungsunternehmen mit FinOps-Know-how? Dann melden Sie sich bis spätestens 7. April 2026 bei Chefredaktor Marcel Wüthrich auf mwuethrich@swissitmedia.ch
. Wir senden Ihnen dann die relevanten Informationen zu.
Wichtig: Wir berücksichtigen nur Unternehmen mit Standort Schweiz, die bereits erste FinOps-Projekte bei Endkunden umgesetzt haben und die mindestens einen zertifizierten oder ausgebildeten FinOps-Spezialist im Unternehmen beschäftigen.
(mw)