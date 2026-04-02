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Gesucht: IT-Dienstleister mit FinOps-Know-how
Quelle: Depositphotos

Gesucht: IT-Dienstleister mit FinOps-Know-how

"Swiss IT Magazine" sucht für einen der kommenden Heft-Schwerpunkte IT-Dienstleister und Berater mit FinOps-Know-how. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bei uns.
2. April 2026

     

In einer der folgenden Printausgaben beschäftigt sich "Swiss IT Magazine" mit Möglichkeiten und Wegen zur Optimierung der Cloud-Infrastruktur im Unternehmen. Dazu gehört auch das Thema FinOps, also die Optimierung der Cloud-Kosten über agile Methoden. Zu diesem Thema FinOps plant die Redaktion unter anderem eine Übersicht von Schweizer IT-Dienstleistern, welche Kunden im Bereich FinOps unterstützen können und Kompetenzen in diesem Bereich besitzen.

Sind Sie ein solcher Dienstleister oder eine IT-Beratungsunternehmen mit FinOps-Know-how? Dann melden Sie sich bis spätestens 7. April 2026 bei Chefredaktor Marcel Wüthrich auf mwuethrich@swissitmedia.ch. Wir senden Ihnen dann die relevanten Informationen zu.


Wichtig: Wir berücksichtigen nur Unternehmen mit Standort Schweiz, die bereits erste FinOps-Projekte bei Endkunden umgesetzt haben und die mindestens einen zertifizierten oder ausgebildeten FinOps-Spezialist im Unternehmen beschäftigen. (mw)


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