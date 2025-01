Microsoft: Treiber-Updates via WSUS nur noch bis Mitte April 2025

Bereits im September 2024 hat Microsoft angekündigt, dass keine neuen Features zu den Windows Server Update Services (WSUS) hinzukommen werden. Und schon im Juni 2024 verkündete der Hersteller, dass die Treibersynchronisation via WSUS in Zukunft nicht mehr angeboten wird. Dieser Zeitpunkt steht nun fast schon vor der Tür: Der Driver Updates Sync wird per 18. April 2025 eingestellt. Dies hat Microsoft soeben in einer Mitteilung im Message Center verlauten lassen.Dort heisst es: "Falls Sie Treibersynchronisationsupdates über Windows Server Update Services (WSUS) verwenden, bereiten Sie sich auf Veränderungen vor. Dieser Dienst wird voraussichtlich am 18. April 2025 ausser Betrieb genommen. Für lokale Kontexte werden die Treiber im Microsoft Update-Katalog verfügbar sein, aber Sie können sie nicht mehr in WSUS importieren." Man soll stattdessen auf Alternativen setzen, wie zum Beispiel Device Driver Packages, oder zu Cloud-basierten Treiber-Services übergehen. Microsoft bietet in dieser Hinsicht Intune und Windows Autopatch an. (ubi)