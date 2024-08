Nächstes Apple-Event am 10. September

Apples nächste Produktvorstellung findet laut "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman (Paywall) am Dienstag, 10. September 2024 statt. An diesem Datum sollen die iPhone-16-Reihe, neue Apple-Watch-Modelle und neue Airpods vorgestellt werden. Gurman beruft sich dabei auf Quellen, die mit der Situation vertraut sind – Apple wollte keinen Kommentar dazu abgeben.Das iPhone 16, mit den Varianten iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max, kommt demnach mit grösseren Bildschirmen bei den Pro-Varianten und neuen Kamera-Features wie einem dedizierten Auslöser-Button auf den Markt. Abgesehen davon werden sich die neuen Modelle zumindest äusserlich kaum vom Vorjahres-Line-up unterscheiden. Und zwar läuft auf den neuen Geräten von Anfang an iOS 18, aber Apple Intelligence wird wohl erst später vollumfänglich verfügbar sein.Grössere Bildschirme sind auch bei der neuen Apple Watch Series 10 zu erwarten, dazu kommt ein dünneres Gehäuse. Die Apple Watch SE wird wohl mit einem Kunststoff- statt Metallgehäuse ausgestattet sein. Bei den Airpods stehen neue Einstiegs- und Midrange-Modelle ins Haus – die mittelpreisigen Airpods der 2024er-Ausgabe sollen erstmals mit Noise Cancellation aufwarten. Das Einstiegsmodell wird erstmals seit 2019 überhaupt ein Update erfahren. (ubi)