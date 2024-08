Twint: Über eine Million Kundekarten in der App hinterlegt

In der Twint-App lassen sich seit Mitte April 2024 Kundenkarten wie Coop Supercard, Migros Cumulus oder Ikea Family hinterlegen. Beim Bezahlen mit der App werden die Kundenkarten automatisch angezeigt, der Griff ins Portemonnaie entfällt und das Sammeln von Treuepunkten ist nahtlos in den Zahlungsprozess integriert. Das ist auch dann praktisch, wenn man eine Karte zuhause vergessen oder gar verloren hat.Twint teilt nun mit, dass bereits über eine Million Kundenkarten von insgesamt 650'000 Nutzern hinterlegt seien. Jede Woche würden mehrere tausend Twint-Nutzer zum ersten Mal eine Karte hinterlegen und die Zahl der Nutzer mit mehreren hinterlegten Karten steige ebenfalls kontinuierlich. Aktuell bieten 35 Schweizer Händler die Hinterlegung ihrer Kundenkarten in der Twint-App an, dies mit steigender Tendenz. Laut Twint profitieren Händler durch die Twint-Integration ihrer Kundenkarten von einer intuitiven Digitalisierung ihrer Treueprogramme und einer noch stärkeren Kundenbindung.Twit-CEO Markus Kilb dazu: "Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und den beeindruckenden Zahlen seit dem Ausbau der Kundenkarten-Integration in unserer App. Die steigende Anzahl hinterlegter Karten und die wachsende Nutzung der Funktion bestätigen den grossen Mehrwert für unsere Nutzerinnen und Nutzer sowie unser Händlernetzwerk." (ubi)