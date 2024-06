ICT Berufsbildung Schweiz und Ost werden Partner

Die nationale Organisation der Arbeitswelt, ICT-Berufsbildung Schweiz , gibt eine Partnerschaft mit der Ostschweizer Fachhochschule Ost bekannt. Das Ziel der Partnerschaft, die seit dem 1. Juni 2024 besteht, ist eine bessere Abstimmung von Bildungsangeboten und -wegen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT). "Mit der Ost haben wir bereits in der Vergangenheit bei der eidgenössischen Berufsprüfung Cyber Security Specialist direkt zusammengearbeitet. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit nun im Rahmen einer Hochschulpartnerschaft weiter auszubauen", erklärt Dietmar Eglseder, Leiter höhere Berufsbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz.Weitere Hochschulpartner von ICT-Berufsbildung Schweiz sind nebst der Ostschweizer Fachhochschule Ost die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ("Swiss IT Magazine" berichtete ), die Fachhochschule Graubünden, die Fernfachhochschule Schweiz sowie die Hochschule Luzern.Bei der Ost in Rapperswil und St. Gallen bilden Informatiker/innen EFZ die mit Abstand grösste Gruppe der Studierenden im Studiengang Informatik. Mit der Vertiefungsrichtungen Software Engineering, Data Science, Cyber Security oder Network and Cloud Infrastructure bietet die Ost Angebote sowohl für Applikations- als auch für Platformentwicklerinnen und -entwickler. "Egal für welche Vertiefungsrichtung sich die Studierenden entscheiden, die ICT-Berufslehre ist eine ideale Vorbildung für das Studium", sagt Studiengangleiter Mirko Stocker, der selbst eine Berufslehre als Informatiker absolviert hat. (cma)