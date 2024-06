Gemini-App offiziell auch in der Schweiz verfügbar

Die Smartphone-App zur KI Gemini von Google ist seit dieser Woche auch in der Schweiz zum Download erhältlich – zumindest vorerst für Android-User. Für iOS plant Google die Implementierung von Gemini direkt in der Google-App für Apple Geräte.Mit der Android-App ist der KI-Chat samt allen Funktionen, wie man sie vom Web-Zugang von Gemini kennt, direkt nutzbar. Häufig genutzte Sprachbefehle des Google Assistant, wie das Stellen von Weckern, das Starten von Anrufen und das Planen von Erinnerungen, sind gemäss Google ebenfalls in der Gemini-Anwendung an Bord. Weitere Funktionen sollen künftig folgen. Gemini unterstützt die Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch, sowohl in geschriebener Form als auch gesprochene Sprache.Zusätzlich zum App-Download können Android-User in den Einstellungen des Google Assistant neu KI-basierte Features freischalten. So lässt sich Gemini über das Kommando "Hey Google" oder über einen definierten Knopfdruck aktivieren und kann bezüglich des aktuellen Contents, der zum Zeitpunkt der Nutzung auf dem Smartphone gespeichert ist, Auskünfte erteilen. (dok)