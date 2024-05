Digitec Galaxus fasst Nutzerreviews mit Hilfe von KI zusammen

Der Online-Händler Digitec Galaxus fasst künftig häufig erwähnte Produkteigenschäften in Nutzerbewertungen übersichtlich zusammen. Sofern genügend Bewertungen zu einem Produkt vorhanden sind, generiert die KI bis zu drei positive und negative Aspekte eines Produktes, die bisherige Nutzer oder Käufer gefunden haben. Die KI berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Gesamtbewertung, die Aktualität, die Textlänge und die Anzahl an «Hilfreich»-Bewertungen der gesamten Community zu den einzelnen Bewertungen.Interessenten sind zudem in der Lage, auf ein von der KI generiertes Stichwort zu klicken und bekommen dann alle Bewertungen angezeigt, welche dieses Stichwort beinhalten. Mit dem neuen Feature möchte Digitec Galaxus es den Kunden noch einfacher machen, das für sie passende Produkt zu finden. Die Bewertungs-KI ist ab sofort für alle Kunden in der Schweiz und der EU verfügbar. (dok)